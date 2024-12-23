Арамидный (кевларовый) шлем - Спартанец в Луганске - 35 000 руб

Арамидный (кевларовый) шлем - Спартанец класс защиты - БР 2 ✅ арамид (тот же кевлар) – самая надежная и лучшая защита головы ✅ кинетическую энергию пули превращает в тепловую ✅ очень высокая запреградная защита ✅ много демферов с функцией памяти ✅ обеспечивает гарантированную защиту от боеприпасов (выпущенных с расстояния 3-5 м) : ✅Патрон: .