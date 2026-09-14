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Свищёв — о письме легкоатлетов в ООН и МОК: надо показать зубы и мощь наших намерений

Свищёв — о письме легкоатлетов в ООН и МОК: надо показать зубы и мощь наших намерений

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на письмо российских легкоатлетов в ООН и МОК.

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