Сахалинские волонтёры продолжают помогать военнослужащим ВВО, находящимся в зоне проведения СВО

В этот раз неравнодушные жители региона передали и изготовили не только маскировочные сети, но и большое количество окопных свечей, тёплых вещей, одеяла, а кто-то даже принёс плащ-палатки и спальные мешки.
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