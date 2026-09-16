В ближайшие годы в домах россиян могут появиться роботы-гуманоиды

Активное тестирование различных моделей человекоподобных роботов уже ведется Роботы-гуманоиды могут стать частью российских домов в течение ближайших трех-пяти лет, сообщил РИА Новости представитель компании "АТМ Альянс" Иван Дубовицкий.
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