Землетрясение 1977 года в Москве: что его вызвало на самом деле

Вечером 4 марта 1977 года жители столицы столкнулись с удивительным явлением: вовсю раскачивались люстры, звенела посуда в сервантах, в наполненных ваннах плескалась вода, а двери открывались сами по себе.
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