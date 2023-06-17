Пассажирский Boeing зацепил столб при подготовке к взлету в российском аэропорту

Пассажирский Boeing 737-800 зацепил столб при подготовке к взлету в аэропорту Тюмени. «Воздушное судно сообщением Тюмень — Бишкек получило повреждение заканцовки левого полукрыла при соприкосновении с сервисным столбом», — говорится в сообщении.