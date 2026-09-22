Журналист с еврейскими корнями переживал за свою безопасность, видя происходящее вокруг.Венгерский журналист Георг Шпетле рассказал РИА Новости, что его австралийский коллега был поражён распространением нацистской идеологии на Украине.
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