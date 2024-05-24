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«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и другие страны, которые отказались голосовать по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году, о чем он заявил журналистам.

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