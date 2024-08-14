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Посещение военкомата признали уважительной причиной для отсутствия на работе

Посещение военкомата признали уважительной причиной для отсутствия на работе

Посещение военного комиссариата по повестке признали уважительной причиной для отсутствия на работе. Об этом сообщается в решении Первого кассационного суда общей юрисдикции, с которым ознакомился информационный портал газеты «Известия».

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