Посещение военкомата признали уважительной причиной для отсутствия на работе

Посещение военного комиссариата по повестке признали уважительной причиной для отсутствия на работе. Об этом сообщается в решении Первого кассационного суда общей юрисдикции, с которым ознакомился информационный портал газеты «Известия».
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