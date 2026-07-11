Голкипер «Краснодара» обещал подарок игроку Кабо-Верде в случае сенсации на ЧМ

Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Станислав Аγκцацев признался, что пообещал полузащитнику сборной Кабо-Верде Кевину Ленини дорогостоящий подарок, если национальная команда совершит главную сенсацию чемпионата мира.
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