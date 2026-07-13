ВС России нанесли групповые удары по портам Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска ночью ударили по портам Украины, в результате групповой атаки поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для хранения грузов военного назначения.
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