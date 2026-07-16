Стилист Лисовец заявил, что в 2026 году детская одежда с блестками вышла из моды

Стилист Влад Лисовец поделился, что современные родители все чаще отдают предпочтение детской одежде спокойных оттенков, лаконичных силуэтов и качественных материалов, отказываясь от кричащих цветов в пользу эстетики.
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