От меховых ушей до четвероногих прыжков: новое увлечение подростков вызывает волну интереса и опасений

Не лают, не кусаются, а мяукают и на людей бросаются — речь о новом увлечении подростков. Хобби сочетает в себе субкультуру «ФУРРИ» — дословный перевод «покрытый мехом» — подростки надевают меховые ушки, крепят хвосты и передвигаются на четвереньках.