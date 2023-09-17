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Тест: угадайте советский фильм по кадру с парикмахером

Тест: угадайте советский фильм по кадру с парикмахером

Парикмахерская в Советском Союзе – отдельный мир. Модницы специально отпрашивались с работы, чтобы успеть сделать "прическу", жертвовали обеденными перерывами и мечтали иметь в подругах парикмахершу, чтобы всегда записываться на удобное время.

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