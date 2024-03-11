В России запущено производство индустриальных свечей зажигания

Газопоршневые агрегаты и установки, в которых используются индустриальные свечи, востребованы, например, в качестве мини-электростанций там, где нет главных линий электропередачи, или в качестве резервного источника питания в больницах, дата-центрах, торговых центрах и других учреждениях.