Диетологи и гастроэнтерологи рекомендуют употреблять блюда из рыбы хотя бы дважды в неделю. Это позволит восполнить дефицит йода и получить достаточное количество жирных кислот омега-3, необходимых для крепкого иммунитета.
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