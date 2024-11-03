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«Моральный урод»: знаменитый психиатр поставил диагноз Алексею Панину

«Моральный урод»: знаменитый психиатр поставил диагноз Алексею Панину

Перебравшийся в США актер-скандалист Алексей Панин (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) цепляется за любой повод, чтобы устроить очередную информационную атаку в духе «как плохо быть русским».

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