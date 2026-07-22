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Царьград

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«Затаившийся тигр» Китай стал незримым победителем чемпионата мира по футболу

«Затаившийся тигр» Китай стал незримым победителем чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу превратился в своеобразную битву континентов — и Америка, хоть и выступала в роли хозяйки турнира, потерпела поражение не только на футбольном поле, но и в экономическом плане.

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