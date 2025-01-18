«Языки мазута» могут достичь Грузии и Турции

Абхазия, окрестности Одессы, Болгария и Румыния также находятся в зоне пусть и небольшого, но риска.Разлив мазута в Керченском проливе может распространиться до побережья Грузии, Абхазии Турции, Болгарии и Румынии, полагает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.