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Царьград

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Шведские Вооруженные Силы разместят системы Patriot в Польше

Шведские Вооруженные Силы разместят системы Patriot в Польше

В этом году Швеция развернет в Польше систему ПВО Patriot для укрепления обороны восточного фланга НАТО.

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