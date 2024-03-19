Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • серый777 котов
    Скоро . они на свою жопу уже скореньполучат ."Искандер" снова ...
  • Владимир Уфимцев
    Вот она, сермяжная правда от хохлов: вся жизнь - на халяву...В Киеве не могут ...
  • Марина Козуб
    Уничтожать любым способом, не допуская к нашим границам.Не нужны их дохлые тела даже на просторах бывшего СССР! Бешен...Леопарды, Абрамсы...

Пятая колонна, говорите?

Пятая колонна, говорите?

Типа, вот эта вот вся гнилая интеллигенция, бизнесмены с гешефтом, завязанным на Украину, чиновники-коррупционеры, получающие свои дивиденды от наших врагов и прочие коллаборанты? Да если бы!Я тут почитал комментарии под постом в ВК калужского губернатора о беженцах из Белгорода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору