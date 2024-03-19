Пятая колонна, говорите?

Типа, вот эта вот вся гнилая интеллигенция, бизнесмены с гешефтом, завязанным на Украину, чиновники-коррупционеры, получающие свои дивиденды от наших врагов и прочие коллаборанты? Да если бы!Я тут почитал комментарии под постом в ВК калужского губернатора о беженцах из Белгорода.
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