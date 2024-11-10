У России есть наработки для освоения Луны и дальнего космоса — Ковальчук

Большое количество идей и соответствующие наработки, в том числе для освоения Луны и дальнего космоса, есть у России, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, 10 ноября сообщает РИА Новости.
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