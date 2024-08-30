Влад Канопка: «Хотел бы сыграть средневекового рыцаря»

Актёр рассказал о работе над новым сезоном сериала «Молодёжка» и о том, как отдыхает Актёр Влад Канопка — звезда сериала «Молодёжка» — пообщался с журналистами, в числе которых была и корреспондент «Севера столицы», когда пришёл как зритель на премьеру блокбастера режиссёра Элая Рота «Бордерлендс».