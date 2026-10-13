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Регионы России

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realme переводит смартфоны на ColorOS 17 на базе Android 17

realme переводит смартфоны на ColorOS 17 на базе Android 17

Компания realme объявила о переходе на новую операционную систему ColorOS 17, основанную на Android 17.

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