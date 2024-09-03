Глава ВЦИОМ рассказал про антидемографическую политику, которую Запад проводит среди россиян

По словам Абрамова, есть разница в восприятии идеальной семьи в различных возрастных категориях Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в ходе Восточного экономического форума в интервью RT рассказал об антидемографической политике Запада среди граждан РФ.
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