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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Статус «разрушитель года». Резкий рост на яйца. Болезненные санкции: Основные заявления Набиуллиной

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в беседе с РБК сделала несколько важных заявлений. Основные высказывания Набиуллиной: Для России самыми болезненными санкциями Запада стали заморозка активов частных лиц: многие не попали под ограничения, но их активы оказались заблокированы.

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