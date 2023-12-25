Статус «разрушитель года». Резкий рост на яйца. Болезненные санкции: Основные заявления Набиуллиной

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в беседе с РБК сделала несколько важных заявлений. Основные высказывания Набиуллиной: Для России самыми болезненными санкциями Запада стали заморозка активов частных лиц: многие не попали под ограничения, но их активы оказались заблокированы.