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Слишком ранняя слава: 7 голливудских актрис, чьи карьеры оборвались на самом пике

Слишком ранняя слава: 7 голливудских актрис, чьи карьеры оборвались на самом пике

Ранний успех часто кажется подарком судьбы, но удержаться на вершине удается немногим. Огромное давление, звездная болезнь, зависимости и неосторожные решения могут в один момент разрушить карьеру, которая строилась годами.

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