Baza: официант провел с раненым в Crocus City Hall полчаса до приезда скорой

Один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall спасся, зайдя в ресторан. Несмотря на объявление об эвакуации, официант провел с раненым мужчиной полчаса до приезда полиции и скорой помощи, сообщил Telegram-канал Baza.
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