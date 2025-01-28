Крупнейшая экоорганизация выиграла судебное дело против Голландии по азоту

Решение в пользу крупнейшей международной экологической организации Greenpeace (организация, признанная нежелательной в РФ) в ее юридической битве против голландского государства вынес суд в Гааге, 28 января сообщает сетевое издание Agriland.
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