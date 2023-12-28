«У меня бы не хватило смелости». Аршавин — о решении Слуцкого тренировать в Китае

Андрей Аршавин высказался о решении Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шеньхуа». Бывший форвард сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мыслями о решении Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шеньхуа».
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