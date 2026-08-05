В Дзержинске состоялся большой медиафорум

В «Медиафоруме «Повестка дня 2.0: Дзержинск — единое информационное пространство»» приняли участие руководители пресс-служб 20 крупных предприятий города и администрации, руководители СМИ: представительства «Российской газеты» в ПФО, телекомпании «Дзержинск», газеты «Дзержинские ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии