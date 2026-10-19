Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назначил внеочередное заседание Совета ГД на 12 часов 19 октября в связи с внесенными предложениями по изменению состава Правительства РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин: все пред...
- Стенякина: расход...
- Володин направил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым