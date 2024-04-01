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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ТАСС узнал об аресте приставом активов на 100 трлн рублей по иску об изъятии «Макфы»

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на сумму 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры России об изъятии крупнейшего производителя макарон «Макфа» в пользу государства.

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