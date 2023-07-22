В Перу археологи обнаружили древний танцпол, который может имитировать раскаты грома

Археологи обнаружили древний «звучащий» танцпол в Перу, который был предназначен для создания звука, похожего на гром или звук барабанов, когда на него наступают, возможно, для бога грома, сообщает «Аrkeonews».
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