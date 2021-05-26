Колымские студенты стали лауреатами Всероссийского фестиваля "Студенческая весна"

Студенты СВГУ стали лауреатами первой и третьей степени Всероссийского фестиваля Студенческая весна. Ребята привезли в регион две победы в вокальном направлении: дуэт "Double A" (Алина Маланчук и Алиса Коверкина) стал лауреатом третьей степени в номинации "Эстрадный вокал" (зарубежный); дуэт "Bubbles" (Эдуард Брум и Татьяна Гуменник) стал лауреатом первой степени в номинации "Рэп", сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики Правительства Магаданской области.