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Колымские студенты стали лауреатами Всероссийского фестиваля "Студенческая весна"

Колымские студенты стали лауреатами Всероссийского фестиваля "Студенческая весна"

Студенты СВГУ стали лауреатами первой и третьей степени Всероссийского фестиваля Студенческая весна. Ребята привезли в регион две победы в вокальном направлении: дуэт "Double A" (Алина Маланчук и Алиса Коверкина) стал лауреатом третьей степени в номинации "Эстрадный вокал" (зарубежный); дуэт "Bubbles" (Эдуард Брум и Татьяна Гуменник) стал лауреатом первой степени в номинации "Рэп", сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики Правительства Магаданской области.

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