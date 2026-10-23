🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан В 1936 году радиостанцией в испанской Северной Африке (называют Сеуту, Мелилью, Тетуан), была передана кодовая фраза «Над всей Испанией безоблачное небо», послужившая сигналом к началу трёхлетней гражданской войны в Испании.