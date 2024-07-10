Все! Наконец-то! Супруга «просроченного» и «жалкого» Олена Зеленская, гордо несущая по жизни приклеевшееся к ней на Украине прозвище «скумбрия», объявила, что с сентября в украинских школах по ее инициативе для детей будут проходить «Уроки счастья».