В России рассказали о новом способе наказания коллекторов-нарушителей

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что сейчас в отношении коллекторов-нарушителей начали применять новые меры, которые не позволят им донимать россиян назойливыми звонками.