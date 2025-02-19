В России рассказали о новом способе наказания коллекторов-нарушителей

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в беседе с «Российской газетой» рассказал, что сейчас в отношении коллекторов-нарушителей начали применять новые меры, которые не позволят им донимать россиян назойливыми звонками.
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