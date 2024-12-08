Президент Южной Кореи стал подозреваемым по делу о мятеже

Об этом сообщила прокуратура. Расследование ведется также по статье о злоупотреблении властью. После объявления военного положения для борьбы с оппозицией Юн Сок Елю удалось избежать импичмента — для его выдвижения не хватило голосов депутатовПрокуратура Южной Кореи сообщила, что по факту введения в стране военного положения возбуждено два уголовных дела — о мятеже и о злоупотреблении властью.