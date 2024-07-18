«Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом воспевает пороки Древнего Рима. Почему это главный исторический сериал лета?

В «Амедиатеке» — редкая по нынешним временам высокобюджетная премьера, сериал «Обреченные на славу» со звездой «Игры престолов» и «Отбросов» Иваном Реоном и просто безоговорочной звездой Энтони Хопкинсом.
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