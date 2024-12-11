The Voice Needs to Re-Sign Snoop Dogg ASAP: Is There a Gangster Holy Ghost of a Chance He’ll Come Back? The Rapper Says…

How high are we on Snoop Dogg? Let us count the ways. Over the course of Season 26 of The Voice, we have discovered that the rookie coach is as smart as he is funny, sweeter than we could have imagined the owner of Death Row Records being and as sensitive as any emo artist.
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