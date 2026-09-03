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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Локомотива» об отмене Кубка Открытия: «Решение мне непонятно, такая игра в начале сезона вносит дополнительный интерес. Я бы не стал этого делать»

Президент « Локомотива » Юрий Яковлев заявил, что не понимает причину отмены Кубка Открытия.  – Как вы относитесь к решению отменить матч за  Кубок Открытия ? – Я должен сказать, что это решение мне непонятно.

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