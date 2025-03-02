Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Мои источники находятся в США, в отличии от ваших источников типа РИА Новости - государственных СМИ поющих ровно то ч...Разгром американц...
  • Михаил Пантюхин
    А почему эти любители ржавых рабо обладатели в других городах и селениях не отвечают за преступления ими ввезеных зве...Селить в общежити...
  • Ольга Горбунова
    Давно пора было принять такое решение!Селить в общежити...

Селить в общежитие посторонних, в том числе семью, нельзя. Отработал – уехал. ©

Селить в общежитие посторонних, в том числе семью, нельзя. Отработал – уехал. ©

Первое в Подмосковье "дубайское" общежитие для гастарбайтеров-вахтовиков открывается в Домодедове. Это закрытая территория, не соприкасающаяся с жилыми кварталами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Накорец--то!
Ответить
8 час.
ОГ
Ольга Горбунова
Давно пора было принять такое решение!
Ответить
4 час.
МП
Михаил Пантюхин
А почему эти любители ржавых рабо обладатели в других городах и селениях не отвечают за преступления ими ввезеных зверей? За любое нарушение ржавого от 1 до 3 - х миллионов штрафа, а за преступление ржавого от 5 до 10 миллионов штрафа, а если денег нет,  то самого баясмена на скамью подсудимых!!!! А то дали волю зверям из засразии и закавказья!!!!!
Ответить
2 час.
наверх