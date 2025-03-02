Первое в Подмосковье "дубайское" общежитие для гастарбайтеров-вахтовиков открывается в Домодедове. Это закрытая территория, не соприкасающаяся с жилыми кварталами.
Селить в общежитие посторонних, в том числе семью, нельзя. Отработал – уехал. ©
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Накорец--то!
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8 час.
ОГ
Ольга Горбунова
Давно пора было принять такое решение!
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4 час.
МП
Михаил Пантюхин
А почему эти любители ржавых рабо обладатели в других городах и селениях не отвечают за преступления ими ввезеных зверей? За любое нарушение ржавого от 1 до 3 - х миллионов штрафа, а за преступление ржавого от 5 до 10 миллионов штрафа, а если денег нет, то самого баясмена на скамью подсудимых!!!! А то дали волю зверям из засразии и закавказья!!!!!
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2 час.
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