Селить в общежитие посторонних, в том числе семью, нельзя. Отработал – уехал. ©

МП

Михаил Пантюхин

А почему эти любители ржавых рабо обладатели в других городах и селениях не отвечают за преступления ими ввезеных зверей? За любое нарушение ржавого от 1 до 3 - х миллионов штрафа, а за преступление ржавого от 5 до 10 миллионов штрафа, а если денег нет, то самого баясмена на скамью подсудимых!!!! А то дали волю зверям из засразии и закавказья!!!!!