Взрыв на рынке IPO: фитиль уже горит, но есть ли порох?

Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при Правительстве РФ в прошлом году, российские инвесторы очень ждут выхода на рынок акций компаний из отечественного ВПК — из таких отраслей, как фармацевтика и медицина, — а также РЖД, «Росатома», «Сибура», Wildberries и «Лаборатории Касперского».