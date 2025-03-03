Взрыв на рынке IPO: фитиль уже горит, но есть ли порох?

Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при Правительстве РФ в прошлом году, российские инвесторы очень ждут выхода на рынок акций компаний из отечественного ВПК — из таких отраслей, как фармацевтика и медицина, — а также РЖД, «Росатома», «Сибура», Wildberries и «Лаборатории Касперского».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии