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Балаж Орбан: ЕС открыто угрожал Венгрии из-за отказа спонсировать Киев

Балаж Орбан: ЕС открыто угрожал Венгрии из-за отказа спонсировать Киев

MCC/Facebook (принадлежит Meta - признана экстремистской и запрещена в России Европейские лидеры открыто угрожали подорвать устойчивость экономики Венгрии в случае отказа одобрить финансирование Украины, заявил советник премьер-министра страны Балаж Орбан.

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