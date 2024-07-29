Депутат верхней палаты парламента Японии направился в Россию

Политика как она есть

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, где намерен встретиться с представителями МИД и Росрыболовства, чтобы попросить возобновить промысел морской капусты у острова Сигнальный, а также посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.