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Депутат верхней палаты парламента Японии направился в Россию

Депутат верхней палаты парламента Японии направился в Россию

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, где намерен встретиться с представителями МИД и Росрыболовства, чтобы попросить возобновить промысел морской капусты у острова Сигнальный, а также посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.

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