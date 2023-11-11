Мэр Дзержинска Иван Носков принял участие в форуме стран БРИКС

Форум стран БРИКС прошел в Санкт-Петербурге. На нем собрались представители десятков стран мира. Мэр Дзержинска Иван Носков обсудил с партнерами сотрудничество, налаживание внешнеэкономических, культурных, спортивных, туристических связей.
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