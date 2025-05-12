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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл получил травму голеностопа в 4-м матче с «Индианой»

Донован Митчелл пропустил вторую половину игры. После матча главный тренер «Кэвз» Кенни Эткинсон рассказал, что игроку предстоит МРТ-обследование и что он «понятия не имеет», сможет ли тот принять участие в следующей встрече.

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