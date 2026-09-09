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Иркутская область стала пилотным регионом по признанию тружеников тыла СВО

Иркутская область стала пилотным регионом по признанию тружеников тыла СВО

В Иркутске состоялась одна из первых в стране конференций, посвящённая публичному признанию современных тружеников тыла специальной военной операции.

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