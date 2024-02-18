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На Гузееву обиделись приехавшие искать женихов врачи из Тюмени

Телеведущая Лариса Гузеева, по-видимому, особенно нетерпима к провинциалкам. Вернувшаяся на экраны вместе с передачей «Давай поженимся!» Лариса Гузеева продолжает шокировать зрителей и героев шоу своими прямолинейными высказываниями, порой переходящими все рамки приличий.

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